Dieser Tage wurde via „Krone“ ein heikler Verdacht publik: In einem Ermittlungsakt des Verfassungsschutzes zur Frage, ob Identitären-Chef Martin Sellner im März vor einer Hausdurchsuchung gewarnt worden war, taucht der Name eines engen Mitarbeiters Herbert Kickls auf. Er und der Ex-Innenminister bestreiten den Verdacht vehement - was die politischen Gegner der freiheitlichen Reizfigur allerdings kaum zu kümmern scheint.