Dass können die Monarchen gut nachvollziehen. So kommen sie doch jedes Jahr zum Skifahren in den Pinzgau, wo sie auch ein Haus besitzen. Außerdem feierten sie 2007 in Gastein ihren 40. Hochzeitstag. Auch die Salzburger Festspiele sind für die beiden normalerweise ein Pflichttermin. „Wir besuchen sie schon seit 1975.“ Diesmal fällt der Besuch allerdings aus. Sie haben einen Hundewelpen zu Hause, auf den sie aufpassen müssen.