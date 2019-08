Doch der Sänger zeigte auch, wie viel Emotion sich im „Flüsterton“ transportieren lässt: Mit „Nimmerland“ regte er die Zuschauer dazu an, nach seinem Beispiel an ihre Träume zu glauben und als er den Song „Genau Wie Du“, den er für seinen Vater geschrieben hat, alleine am Klavier anstimmte, wurde es plötzlich sehr still.