Großer Anstieg an Hitztagen in Wien

Längerfristig werden Maßnahmen für die Bedürfnisse der betroffenen Personenkreise gezielt zugeschnitten. Also Wasserspielplätze dort, wo viele Kinder wohnen, beschattete Sitzbänke für Senioren andernorts. Dass das notwendig ist, belegt die Statistik. Hatte Wien zwischen 1961 und 1990 im Schnitt 9,6 Hitzetage, sind es jetzt schon fast 19. „Hitzewellen kommen immer öfter und länger. Unsere Karte zeigt, wo es am heißesten ist, wo es am wenigsten Grünraum gibt und wo die meisten Kinder und alten Menschen wohnen. Hier werden wir gezielt Maßnahmen setzen“, so die grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein.