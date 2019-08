Wie berichtet, gibt es in Tirol rund 25 so genannte Einarztgemeinden, in denen Hausärzte wegen des strengen Gebietsschutzes von Apotheken keine eigene Hausapotheke betreiben dürfen. In Pians fehlen sogar nur 200 Meter für eine Genehmigung. „Für Patienten ist das Verbot mit vielen zusätzlichen Wegen verbunden. Gerade am Land ein enormer Aufwand, der nicht sein müsste“, sagt Michael Dihlmann, Sprecher der Initiative „Einarztgemeinde“.