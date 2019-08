„Wenn nötig, werden wir den Haflinger zur Generalüberholung in die Steiermark schicken. Ich will mit ihm aber so schnell wie möglich durch Los Angeles fahren. Denn mit diesem Auto fällt man auch im Land der unbegrenzten Möglichkeiten auf“, weiß Swen. „Mit dem Haflinger haben die Amerikaner einst nur ein Pferd in Verbindung gebracht – mich hat man gefragt, wo ich den Stall gebaut hätte“, ergänzt Charly.