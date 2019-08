Experte Roman Crazzolara in das Amt berufen

Mit dem gebürtigen Südtiroler Roman Crazzolora (45) wurde ein international anerkannter Experte für Kinderonkologie in das Amt berufen. Er will die Forschung in Tirol ausbauen. Ein Projekt beleuchtet das persönliche Empfinden der Patienten. Ein weiterer Schwerpunkt: Die Betreuung so genannter Survivors - Kinder, die Krebs überlebt haben. Von diesen Survivors gibt es zum Glück immer mehr.