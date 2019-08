Per Mausklick in wenigen Sekunden zum illegalen Sex-Treff - in Zeiten wie diesen leider ein Kinderspiel. Wählt man auf einer einschlägigen Online-Plattform den Standort Innsbruck aus, werden einem gleich einmal 23 Prostituierte angeboten. Die leicht bekleideten Sex-Arbeiterinnen werben mit lüsternen Posen und unanständigen Sprüchen um Freier. Beißt einer an, wird er zumeist in private Appartements oder auch auf Hotelzimmer gelotst.