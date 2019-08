Ein 81-jähriger Pensionist aus Ebensee fuhr am 3. August um 10.50 Uhr mit seinem Pkw in Ebensee von einem Parkplatz nach links in die Bahnhofstraße ein. Dabei dürfte er den auf der Bahnhofstraße fahrenden Mofalenker, einen 76-Jährigen, ebenfalls aus Ebensee, übersehen haben und es kam zu einer rechtwinkeligen Kollision. Dabei wurde der 76-Jährige schwer verletzt und nach Erstversorgung mit der Rettung ins Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl eingeliefert. An beiden Fahrzeuge entstand erheblicher Sachschaden.