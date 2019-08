Umweltbesteuerung in Österreich „völlig unterdurchschnittlich“

Als „richtig“ bezeichnete Fischler, dass von der Leyen die Klimafrage „zur zentralen Frage erklärt“ habe. Damit höre man nämlich „endlich einmal auch auf die Stimmen der jungen Leute in Europa“. Auf die Frage nach einer CO2-Steuer, die von der ÖVP abgelehnt wird, äußerte sich Fischler diplomatisch. Man sollte „überlegen, ob man eine solche Umweltsteuer nicht auf europäischer Ebene einführt“, so Fischler, der zugleich auf die im europäischen Vergleich „völlig unterdurchschnittliche Besteuerung von Ressourcen und Umwelt“ in Österreich hinwies. „Hier ein europäisches Mittelmaß zu haben, wäre durchaus vernünftig.“