Ein Sieg des BVB könnte die Euphorie nach der guten Vorsaison, den Transfers von Julian Brandt, Mats Hummels, Thorgan Hazard und Nico Schulz sowie der guten Vorbereitung weiter schüren und die Münchner verunsichern. Umgekehrt könnte ein Sieg der Bayern die endlosen Wechsel-Diskussionen um Leroy Sane sowie den öffentlichen Rüffel der Bosse an Trainer Niko Kovac wegen dessen Aussagen zum Thema zumindest überlagern und die Kräfteverhältnisse erst einmal geraderücken. Es geht also um mehr als das Image angesichts der Live-Übertragung in mehr als 200 FIFA-Mitgliedsländern. Das alles gibt dem Spiel, dessen Wert für viele wegen des Termins vor dem Saisonstart zweifelhaft ist, eine gehörige Brisanz, wie Watzke betonte: „Durch den engen Zieleinlauf der beiden Teams in der vergangenen Saison hat das Spiel natürlich für viele deutsche Fußball-Fans wieder eine andere Wertigkeit.“ In der Vergangenheit sei das Stadion nach ein, zwei Wochen ausverkauft gewesen.