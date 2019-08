„Es fehlte uns an nichts“

Und doch ist es irgendwie so gewesen. Am 28. Juni. Als die junge Salzburgerin von einem Spaziergang nicht mehr zurückkehrte; in den Wohn-Van, in dem sie zuletzt mit dem Belgier gelebt hatte. Zwischen Bäumen, nahe dem Haus eines Försters: „Wir halfen ihm manchmal bei der Arbeit, er gab uns dafür einen kleinen Lohn und wir durften seine Nassräume und seine Küche benutzen. Wirklich, es fehlte uns an nichts.“