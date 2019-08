Andeutungsvoll in Weiß gekleidet, mal unter Zitronenbäumen im Restaurant, mal am Pool. Unter eines der Fotos auf Instagram schrieb Klum: „WORKING ON TAN AND WEDDING/TO DO LIST“ - also etwa: Ich arbeite an meiner Bräune und an der Hochzeits-To-Do-Liste. Zu der dreitägigen, mutmaßlichen Hochzeitsparty sollen jedenfalls diverse A-Promis eingeladen sein, wie etwa Designer Wolfgang Joop und Sänger Sascha. Gefeiert wird bei einem Nobel-Italiener und auf der Luxusjacht Christina O.