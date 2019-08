Das Deutsche Tourenwagen Masters und die japanische Super GT haben die Rahmenbedingungen für ein gemeinsames Rennwochenende im November abgesteckt. Das geplante „Dream Race“, so der Name, sei ein „Meilenstein“ in der Zusammenarbeit der beiden Rennserien, erklärte DTM-Chef Gerhard Berger auf einer Pressekonferenz am Samstag am Rande des Super-GT-Rennens in Fuji.