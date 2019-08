Sicherheitsauflagen

„Es geht einzig um die klare Einhaltung von Auflagen im Sinne der Tiere“, erklärte nun die MA 60. So müsse eine fachkundige Person die Tiere regelmäßig betreuen, die Tiere brauchen entsprechenden Platz, eine Sule etc., heißt es weiter. Doch auch Sicherheitsauflagen gebe es. So sei etwa bei der Kontrolle ein „loses Kabel beim Pool der Familie“ vorgefunden worden, „das für die Tiere zur Gefahr werden kann, wenn sie hineinbeißen“.