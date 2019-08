Der LASK war dem 2:0 näher. In der 70. Minute ging es nach einem Ballgewinn schnell nach vorne, Goigingers Distanzschuss strich etwa einen Meter am linken Pfosten vorbei. Bei einem Abschluss des eingewechselten Thomas Sabitzer war noch Michael Madl rettend dazwischen. Der Verteidiger hatte allerdings wenig später gegen Trauner das Nachsehen, der Madl beim Eckball übersprang und auf 2:0 erhöhte. Im Finish machte Raguz nach einem Ballverlust von Florian Klein einen klaren Auswärtssieg perfekt. Die Mannschaft der Austria, die am Donnerstag in der Europa-League-Qualifikation Apollon Limassol empfängt, wurde mit einem gellenden Pfeifkonzert in die Kabine verabschiedet. Die LASK-Truppe von Valerien Ismael kann dagegen mit breiter Brust zur Champions-League-Qualifikation am Mittwoch nach Basel reisen.