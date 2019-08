Hunderte Boote auf dem Wasser

Hunderte beleuchtete Boote werden sich am Abend auf dem Wasser tummeln und die Alte Donau in den Abendstunden in tanzende, bunte Lichter tauchen. Für musikalische Unterhaltung ist dank Live-DJs ebenfalls gesorgt, ebenso auch für das leibliche Wohl. Und auch wenn man keinen Platz in einem der Boote am Wasser ergattern konnte - diese sind schon lange im Voraus ausgebucht - hat dennoch vom Ufer oder der Wagramer Straße aus einen traumhaften Blick auf das Lichtermeer und um 21.45 auf das große Feuerwerk.