Britin (44) an Nowitschok-Vergiftung gestorben

Eine Britin, die in der Region Salisbury mit Nowitschok in Berührung gekommen war, starb hingegen Ende Juni 2018. Der Kampfstoff befand sich offenbar in einer Parfümflasche, die der Freund des Opfers gefunden und seiner Partnerin geschenkt hatte. London beschuldigt die russische Regierung, den Anschlag als Vergeltung für Skripals Tätigkeit als Doppelagent veranlasst zu haben. Der Kreml weist diese Darstellung zurück. Skripal war 2006 in Russland wegen des Vorwurfs des „Hochverrats“ verurteilt worden. Der langjährige Offizier des russischen Militärgeheimdienstes GRU kam jedoch 2010 im Zuge eines Agentenaustauschs nach Großbritannien.