Bei den Festspielen in Stockerau sieht man dieses Jahr Nestroys Meisterwerk „Einen Jux will er sich machen“ in hochkarätiger Besetzung. Mit dabei sind unter anderem Barbara Kaudelka, Gerhard Ernst und Christian Spatzek. Ob die prominenten Gäste sich auch gerne mal einen Jux machen? Adabei TV hat nachgefragt!