Eine 50-Jährige hat am Freitagabend am Wiener Praterstern einen Polizisten schwer verletzt. Als Beamte zwei Männer auf das geltende Alkoholverbot hinwiesen, mischte sich die Frau, eine Slowakin, plötzlich in die Amtshandlung ein - letzten Endes so lange, bis die Polizisten zur Festnahme der Unbelehrbaren gezwungen waren. Dabei trat die Verdächtige mit voller Kraft gegen das Knie eines Beamten.