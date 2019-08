Gegen 20 Uhr entzündete der 16-jährige Sohn der Familie in der Küche zum Abendessen ein Teelicht in einer Laterne. Nach dem Abendessen blies er die Kerze aus und ließ die Laterne samt Teelicht am Fensterbrett hinter der Essecke stehen. Dann verließ er die Küche. Offensichtlich war aber die Flamme nicht gelöscht. Als dann plötzlich die Laterne auf der Fensterbank umkippte, hatte das fatale Folgen. Die Eckbank sowie der Vorhang der Küche fingen Feuer.