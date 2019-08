Passanten hatten den verletzten 25-Jährigen am Abend gegen 22.20 Uhr in der Blumengasse entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die eintreffenden Polizisten begutachteten die Verletzungen des Mannes und stellten fest, dass es sich bei der Tatwaffe um ein Messer gehandelt haben dürfte. Mehrere Stichwunden wurden am Bauch sowie am Ellenbogen des 25-Jährigen entdeckt. Nach der Erstversorgung wurde das Opfer ins Krankenhaus eingeliefert. Es musste in der Folge operiert werden.