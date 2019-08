Das „Internet der Dinge“ sei auch für die Bundeswehr „ein großes Thema“, so Leinhos gegenüber der Nachrichtenagentur AFP weiter. Es sei wichtig, die Soldaten „immer wieder zu sensibilisieren, was alles passieren kann, wenn sie unsichere Kommunikationstechnik nutzen“. „Es gibt Dinge, an die man zunächst gar nicht denkt, die auch ausgenutzt werden können, um von außen an Informationen zu kommen“, sagte Leinhos. „Durch eine zu sorglose und teilweise auch vorschriftswidrige Nutzung privater IT im dienstlichen Umfeld bietet man hier eine große Angriffsfläche.“