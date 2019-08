In der Nacht auf Sonntag mussten die Feuerwehrleute vollen Einsatz zeigen. In Würmlach brach bei Holz, das unter einem sogenannten Kesen gelagert war, ein Brand aus. Löschversuche mit einem Feuerlöscher brachten keinen Erfolg und der Kesen mit angebautem Geräteschuppen stand in kurzer Zeit in Vollbrand. Rund 150 Einsatzkräfte der FF Würmlach, Kötschach/Mauthen, Laas, Weidenburg, St. Daniel, Dellach/Gail und Reißach verhinderten Schlimmeres. Der Schaden liegt trotzdem bei mehreren Zehntausend Euro. Verletzt wurde zum Glück aber niemand.