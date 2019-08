„Ständig zunehmende Bedrohung“

Das FBI hatte bereits im vergangenen Herbst vor der „ständig zunehmenden Bedrohung“ durch zivile Drohnen in den USA gewarnt. Die Geräte sind leicht erhältlich und könnten von „Terroristen, kriminellen Gruppen oder Drogenhändlern“ dazu missbraucht werden, Anschläge in den Vereinigten Staaten zu verüben, so FBI-Chef Christopher Wray. Als mögliche Ziele nannte er „Veranstaltungen mit großen Menschenmassen“.