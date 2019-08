Zur Hilfe kam den Einsatzkräften die Royal Air Force: Ein „Chinook“-Lasten-Hubschrauber warf große Säcke mit einer Mischung aus Sand, Kies und Schotter ab, um die Mauer des Reservoirs zu stabilisieren und an anderer Stelle Wasserläufe umzuleiten. „Ich lebe hier schon seit 45 Jahren, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Dass wir so in Gefahr geraten könnten, habe ich auch nicht gedacht“, sagte eine Frau der Nachrichtenagentur PA.