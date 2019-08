Einen grausigen Fund haben Anrainer auf einem Feld im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein gemacht: Sie entdeckten eine stark verweste Babyleiche. Wie die Staatsanwaltschaft in Kiel am Freitag mitteilte, ist die Identität der Mutter des Babys bekannt. Die Mutter sei vorläufig in Polizeigewahrsam genommen worden, inzwischen aber wieder auf freiem Fuß, hieß es.