Gleich der erste Spieltag in der Salzburger Liga war ganz nach dem Geschmack der Fußballfans: In fünf Spielen fielen Freitag Abend nicht weniger als 29 Tore! Einzig Neumarkt „geizte“ beim 3:0-Favoritensieg über Thalgau. Die meisten Treffer fielen in Straßwalchen, wo die Unterholzner-Elf ein 2:4 gegen Bürmoos binnen fünf Minuten zum 5:4 drehte.