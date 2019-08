Wie gut die neue Glocke dazu passt, wird sich jeden Sonntagabend, am Schutzengelsonntag und zum Patrozinium – zu Sankt Laurentius am 10. August – zeigen. Der Museumsverein, dessen Obmann Josef Steinringer die Glocke gestiftet hat, freut sich: „Sie wiegt 165 Kilo – bei einem Durchmesser von 63 Zentimetern“, erzählt Peter Leiter vom Verein. „Das Motiv zeigt einen Schutzengel, der von der Tochter des Stifters, von Elisabeth Steinringer, gestaltet wurde“, so Leiter. Die alte Glocke ist weder verschwunden noch zerstört worden. Leiter: „Die Laurentius-Glocke hängt seit 1868 als Leihgabe in der Kirche von Oberlienz. Natürlich holt man sich nach so langer Zeit keine Glocke zurück“, schmunzelt er.