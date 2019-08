Eine 20-Jährige Deutsche ist am Freitagfrüh in Jerzens (Bezirk Imst) bei einer Wanderung am Kaunergrat rund 15 bis 20 Meter abgestürzt und hat sich dabei schwer am Kopf verletzt. Beim Abstieg verließ sie laut Polizei den Steig um eine Abkürzung zu nehmen. Allerdings geriet sie in unwegsames Gelände und stürzte im Bereich eines Wasserfalles. Nach dem Aufprall in einem Bachbett konnte sie noch selbst einen Notruf absetzen. Die junge Frau wurde vom Notarzthubschrauber geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen.