„Wir müssen zuerst die Rollenkästen einziehen. Das passiert natürlich an Land. Auf diesen Kästen bauen wir die einzelnen Teile der Brücke zusammen“, schildert Hauptmann Markus Freinek, der den Bundesheereinsatz leitet. Die Brücke soll am Ende eine Tragfähigkeit von 38 Tonnen erreichen. „Wir werden voraussichtlich am Mittwoch, 7. August, am späten Nachmittag fertig sein. Dann liegt es am Land, das Bauwerk freizugeben“, sagt Freinek.