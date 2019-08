Gefährlicher Zwischenfall am Freitag in Vorarlberg: Als eine vierköpfige Familie aus Deutschland den Abstieg vom „Hochjoch“ wagte, zog binnen kürzester Zeit ein Gewitter auf. Ein Blitz schlug dabei in ein Stahlseil ein, an dem sich gerade der 14 Jahre alte Sohn der Urlauberfamilie festhielt. Trotz Schmerzen an Händen und Knien konnte der Bursche absteigen und selbstständig die Bergstation der Hochalpila-Bahn erreichen. Der junge Deutsche wurde danach ins Krankenhaus gebracht.