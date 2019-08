Wie so viele vor ihm ist auch der Mandant (er will anonym bleiben) der Grazer Anwältin Julia Eckhart in die Spielsucht geschlittert. In einem Wiener Casino verspielte er an Automaten quasi ein Haus – 195.000 Euro! Laut Eckhart standen die Geräte allerdings illegal dort, weil sie die gesetzlich vorgesehenen Einsatz- und Gewinngrenzen des Kleinen Glücksspiels nicht einhielten. Der betroffene Glücksspielkonzern argumentierte dagegen, dass diese von der Stadt nach dem Wiener Veranstaltungsgesetz bewilligt und somit nicht rechtswidrig gewesen wären.