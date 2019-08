Vier Burschen, ein Schlauchboot und ein Hochwasser führender Fluss - so lauten die Zutaten für einen Großeinsatz der Rettungskräfte am frühen Freitagabend in Innsbruck. Was war geschehen? Die Jugendlichen setzten sich wohl in Telfs in ein Schlauchboot und unternahmen einen Bootsfahrt in Richtung Osten. Bei Kranebitten beobachtete ein Pkw-Lenker auf der Autobahn das Unterfangen. „Weil sich das Boot offenbar drehte, setzte der Autolenker in der Annahme eines Notfalls die Rettungskette in Gang“, schildert Marco Eller, Einsatzleiter der Feuerwehr Innsbruck.