Sandkiste statt Skisprung-Schanze! Andi Goldberger zu Gast beim Beachvolleyball-Major auf der Wiener Donauinsel: Am Dach der gläsernen Krone-Redaktion plaudert „Goldi“ mit Michael Fally über seine Affinität zum Beachvolleyball, Gregor Schlierenzauers „Comeback“ in den Top-Rängen, den Überflieger des Vorjahres, Ryoyu Kobayashi, die Auftaktniederlage seiner SV Ried in der zweiten Fußball-Bundesliga („Das ist Salz in meine Wunden“) und die Vorfreude auf die Champions-League-Spiele von Meister Red Bull Salzburg („Red Bull Salzburg ist mein zweites fußballerisches Standbein“), zu sehen alles hier im VIdeo oben.