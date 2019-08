100 Euro für Hinweise ausgelobt

Der Craft-Beer-Shop-Besitzer hatte 100 Euro an Personen ausgelobt, die ihm Name und Adresse einer der abgebildeten Personen nennen. Das dürfte nun zumindest einmal geschehen sein. So gibt der anonyme, abgebildete Mann an, seine Freundin in das Geschäft geschickt zu haben, damit sie dem Lokalbetreiber seinen Namen und Adresse nennt. Die 100 Euro soll sie daraufhin erhalten haben.