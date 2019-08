Um ein in dieser Sportart wirklich einzigartiges Mega-Jubiläum zu feiern, muss Österreichs Serienmeister „nur“ noch zwei Angriffe abwehren. Beim Liga-Heimauftakt am Sonntag jenen von Mattersburg, das zuletzt am 3. März 2012 mit 1:0 (Torschütze Ilco Naumoski) drei Punkte erbeuten konnte. Und jenen im Duell eine Woche später gegen Gerhard Strubers „Wölfe“, die in Salzburg trotz 15 Anläufen nicht ein einziges Mal gewinnen konnten. Schaut also nicht so schlecht aus!