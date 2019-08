Am kommenden Montag ist der so genannte „Tax Freedom Day“ - also jener Tag, an dem der durchschnittliche österreichische Arbeitnehmer die jährlich anfallenden Steuern und Abgaben abgearbeitet hat. Konkret bedeutet das: Von jedem erarbeiteten Euro bleiben ihm nicht einmal 41 Cent übrig. Dieser „Schlüsseltag“ wird jährlich berechnet. Im Vergleich zu anderen Ländern werden die Österreicher steuerlich sehr stark belastet.