„Das ist einfach nur ein Witz“, redet sich Gerald Forcher gern einmal in Rage. Nach der jüngsten Warnung vor unzumutbaren Zuständen in den Obussen regt ihn jetzt massiv auf, was derzeit in unseren Spitälern passiert. Er kennt schockierende Details: Auch Patienten mit lebensbedrohenden Erkrankungen seien schon auf den monatelang ausgebuchten Wartelisten für die OP-Säle gelandet. Eine Frau mit Bandscheibenvorfall wurde laut Gewerkschafts-Informationen sogar mehrmals aus der Doppler-Klinik weggeschickt. Bis sogar der Notarzt gesagt haben soll: Behandelt sie endlich Auch Krebskranke müssten teilweise unter argem psychischen Druck ausharren.