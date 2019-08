„Unscheinbar fängt es an, langsam durch die Hintertür. Die Heimat schwelgt in Harmonie, auf einmal kommt die Deponie. Aus ist’s dann mit unserm Glück, die Erde bleibt verseucht zurück. Zum Schluss geht es nur um Profit, die Perle erstickt im Mülltransit.“ So lautet eine Strophe des Anti-Deponie-Rocksongs „Gemeinsam sind wir stark“, welchen der Schwoicher Musiker Sebastian Feichtner komponierte und dann mit seiner Band, den „Old Flegl“, musikalisch umsetzte.