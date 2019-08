So eindringlich wie in diesen Tagen waren die Warnungen vor einem Kaputtsparen der Justiz noch nie, nach zahllosen Sparpaketen fehlt es laut Richtern & Co. an allen Ecken und Enden. Die Parteien versprachen deshalb, dass die nächste Regierung mehr Geld ins Rechtssystem pumpen müsse - die SPÖ geht nun einen Schritt weiter: Der „Krone“ erklärte Parteichefin Rendi-Wagner, wie man die Justiz wieder aufpäppeln will, so man in der nächsten Regierung vertreten ist.