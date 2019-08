Hausverwaltung gab grünes Licht

Auch vonseiten der Hausverwaltung dürften die Vierbeiner bleiben. „Von uns gibt es grünes Licht“, erklärt ein Wiener-Wohnen-Sprecher. Es gab aber eine routinemäßige Meldung an die MA 60. Und das Amt zeigt sich widerborstig. „Schweine sind Nutztiere. Da gibt es Bestimmungen, die einzuhalten sind“, erklärt Kathrin Deckart vom Veterinäramt. Kontrollen habe es gegeben, das Verfahren sei am Laufen. Alles Weitere unterliege dem Datenschutz, so Deckart.