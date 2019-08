„Meine Mutter würde sich über diese Ehrung freuen. Schade, dass sie nicht mehr miterleben konnte, wie aus ihrem missratenen Sohn letztlich doch noch etwas - ihrem Maßstab entsprechend - wurde“, quittierte Thomas Spitzer bei den ersten beiden Abschiedskonzerten in Graz seine Ernennung zum Professor durch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Die Mai-Termine zum Muttertag in der Stadthalle waren so schnell ausverkauft, dass da schon ein Zusatztermin - eben für heute Samstag - fixiert werden musste. Und auch das Open Air in der Freiluft-Arena B der Messe ist heiß begehrt. Schaut so aus, als ob die Fans nicht genug von der EAV bekommen könnten. Mehr als 5000 Karten sind bereits verkauft.