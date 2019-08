Im randvollen Gemeinderatssaal im Grazer Rathaus legte Bürgermeister Siegfried Nagl am Freitag Franz Griesbacher und dessen Paldauer das Goldene Buch zum Eintrag vor. Jahr für Jahr erobern die Schlagerkönige ja mit ihren „Open-Flair“-Konzerten den Schloßberg – diesmal eben auch das erste Haus am Platz. „Wir wollten unbedingt auch unsere Fans dabei haben und uns nicht im stillen Kämmerlein eintragen“, versicherte Griesbacher – und verdrückte bei seiner Ansprache die eine oder andere Träne der Rührung. Auf der ersten Seite dieses Goldenen Buches hat sich zu Nagls Amtsantritt übrigens Michail Gorbatschow eingetragen. Jetzt – weiter hinten – eben die Paldauer. Nagl: „Ihr habt es euch verdient, weil ihr großartige Botschafter unserer Stadt seid. Außerdem hat es in der Geschichte niemand geschafft, den Schloßberg zu erobern. Euch ist dieses Kunststück gelungen!“