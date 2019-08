Trainer vor Ort in Gemeinden installieren

Die Steiermark unterstützt mit „Blue Circus“ ebenfalls ein Projekt, das auf die Stärkung des Gefahrenbewusstseins bei den Allerkleinsten abzielt. In Kärnten wiederum stieg am Mittwoch ein großer Schwimm-Gipfel mit Vertretern der Referate Sport, Gesundheit und Jugend. „Wir werden mit einem Pilotprojekt starten und wollen dieses dann flächendeckend auf Kindergärten und Volksschulen ausrollen“, erklärt Landessportdirektor Arno Arthofer. Ziel ist es, Trainer vor Ort in den Gemeinden zu implementieren. Salzburg hingegen will den Bau zusätzlicher Schwimmflächen forcieren. So soll ein neues Bad im Flachgau errichtet werden, um Platz für Kurse und Trainings zu schaffen. Die Machbarkeitsstudie gibt es schon, als Standort wird Seekirchen oder Neumarkt genannt.