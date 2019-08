Schon jetzt ziehe sich der Saibling immer früher in tiefere und kühlere Seeschichten zurück: „Früher haben wir bis in den September gefischt, jetzt ist die Saison schon Anfang August vorbei“, erklärt Kalß. Und auch in der Fischzucht, die er im See betreibt, werden die Ausfälle immer größer. „Ich bin mir nicht sicher, wie lange es bei den Bedingungen die Fischerei am Altausseer See noch geben wird“, sagt er.