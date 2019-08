Noch ist nicht Ferienhalbzeit und die Kinder wissen nicht mehr, was sie mit der ganzen Freizeit anfangen sollen? Gut, so schlimm dürfte es nicht sein, aber ein vielfältiges Unterhaltungsangebot in Hallein kann gerade in den Sommerferien von Vorteil sein. Darum setzen das Halleiner Keltenmuseum und der Museumsverein bereits zum 15. Mal auf die Kinderwochen, die heuer im Keltenmuseum und im Stille Nacht Museum stattfinden.