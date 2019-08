Mit „NBA 2K20“ läutet Publisher 2K am 6. September auf PC, PS4, Xbox One und Switch die heurige Basketball-Saison ein. Ein frischer Gameplay-Trailer zur populären Simulation zeigt einige bekannte Gesichter in Aktion. Mitbewerber EA schickt sein Konkurrenzprodukt „NBA Live 2020“ voraussichtlich tags drauf, am 7. September, ins Duell um den Korb.