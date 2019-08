Die UEFA hat erstmals eine Schiedsrichterin für ein bedeutendes Pflichtspiel im Männerfußball nominiert. Wie die Europäische Fußball-Union am Freitag mitteilte, wird die Französin Stephanie Frappart die Partie um den Supercup zwischen Champions-League-Sieger Liverpool und Europa-League-Gewinner Chelsea am 14. August in Istanbul leiten.