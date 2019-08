Mitte Mai gelang dem 27-Jährigen Bad Reichenhaller die Flucht aus einer Anstalt, wo er mit richterlichem Beschluss wegen Körperverletzung zum Drogenentzug untergebracht war. Per Haftbefehl wurde monatelang nach dem Mann gesucht. Schließlich führte die Spur zu einer Jugendlichen, die mit ihm in regelmäßigem Kontakt stand. Das Handy der 17-Jährigen führte die Polizei zu einer Wohnung in Bad Reichenhall. Dort hielt sich der Flüchtige versteckt: In einem umgebauten Schrank kauerte sich der 27-Jährige zusammen. Dort endete seine Flucht.